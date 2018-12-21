Аддис-Абеба, 21 декабря, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Дорожное управление министерства транспорта Эфиопии заключило контракт с южнокорейской компанией Hyundai Development Company на реализацию проектов по строительству сети магистральных дорог общей протяженностью почти 724 км и стоимостью 540 млн долларов. Соглашение охватывает реализацию 10 дорожных проектов в регионах Амхара, Оромо, штате народов Юга Эфиопии, штатах Эфиопское Сомали и Гамбелла. Соглашения были подписаны главой эфиопского дорожного управления Хабтаму Тегенем и представителями пяти местных и пяти иностранных компаний. Об этом сообщило 20 декабря эфиопское информационное агентство Addis Fortune.

Rod Waddington Дорога в Эфиопии

Ожидается, что строительство магистралей будет завершено в течение двух-пяти лет, в зависимости от типа и сложности каждого проекта. Проекты новых дорожных сетей включают строительство мостов и систем водоотведения. Общая стоимость дорожных проектов будет покрываться правительством Эфиопии, за исключением дорожного проекта Гора-Маша-Тепии, самой дорогой и самой длинной дороги в кластере, протяженностью 140 км.

Контракт на строительство магистралей был заключен с Hyundai Development Company, южнокорейской компанией по развитию и строительству недвижимости, входящей в холдинг Hyundai. Только 12% стоимости реализации проекта будет покрыто правительством Эфиопии, в то время как Экспортно-импортный банк Республики Корея профинансирует все остальные затраты в виде кредита.

Другими иностранными фирмами, получившими контракты на строительство, стали Пекинская группа городского строительства и Китайская строительная корпорация — Ziji Young Bayoung Hay и Hebey Construction Group.

Эфиопия тратит сотни миллионов долларов каждый год на строительство дорожного полотна, чтобы удвоить покрытие дорог в Эфиопии до 220 000 км к 2020 году. На сегодняшний день проложено только 120 171 км дорог.