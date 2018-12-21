Калуга, 21 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В 2019 году ключевой целью городской управы станет превращение Калуги в город, в котором хочется жить. Для этого необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий для горожан и повышению качества государственных и коммерческих услуг, которые им предоставляются. Об этом городской голова Калуги Дмитрий Разумовский заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru Калужский градоначальник Дмитрий Разумовский подвёл итоги 2018 года

По словам градоначальника, 2019 год Калуга встретит с неплохими результатами. И по объему привлеченных инвестиций, и по размеру средней начисленной зарплаты, которая сейчас составляет порядка 43 тыс. рублей, и по уровню безработицы, которая в Калуге по-прежнему одна из самых низких в ЦФО, и по объему построенного жилья, который к концу года должен превысить 280 тыс. квадратных метров.

В Калуге в 2018 году построен Южный обход, началось строительство предприятия компании «Боско», к концу 2019 года должно завершиться строительство гипермаркета «Глобус» на Правобережье.

В городе открыт детский технопарк «Кванториум», построено новое здание для муниципального театра кукол, два новых детских сада — «Акварель» и «Карусель», открыт тир на Силикатном. Главным проектом останется программа благоустройства. В ее рамках открыт сквер «Содружество» в микрорайоне Кубяка, завершается работа по двум скверам — в Турынино и на Терепце. Было благоустроено 56 дворов, высажено более 6 тыс. саженцев.

Одним из главных результатов деятельности администрации города в 2018 года Дмитрий Разумовский также назвал начало строительства объездной дороги у деревни Белая и изменение системы уборки улиц и контроля за ее качеством.

Он отметил результаты реализации проекта «Умный город». Один из них — создание платформы «Активный калужанин», которая должна стать интернет-площадкой для обсуждения проблем городского сообщества, а начать градоначальник предложил с обсуждения формата праздника День выпускника.

Еще один значимый проект — практически завершенную реконструкцию Дома архитектора на улице Ленина, которая была выполнена на средства компании-инвестора. Эта компания работает также над реконструкцией дома Билибиных на улице Кутузова. Городской голова также подтвердил намерение «идти в цифру», отказываясь там, где это возможно, от бумажных носителей и оптимизируя документооборот.

Напомним, ранее Дмитрий Разумовский озвучил главные приоритеты на 2019 год. Одним из них станут дороги, в которые будет вложено около 600 млн рублей, а также развитие городских пространств: исторического центра Калуги, Березуйского оврага и набережной Яченского водохранилища. Проекты благоустройства обоих объектов должны быть готовы в 2019 году.