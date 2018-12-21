Владикавказ, 21 декабря, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии раскрыто преступление в сфере топливно-энергетического комплекса. Четверо электромонтеров филиала крупной энергетической компании Северного Кавказа помогали недобросовестным абонентам республики похищать электроэнергию.

Ирина Бынина ИА Красная Весна Электромонтер на столбе

Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники устанавливали специальные приспособления и шунты, с помощью которых ряд организаций и индивидуальных предпринимателей пользовались светом в обход приборов учета.

За свои действия, сотрудники энергокомпании получили от своих клиентов 4 млн рублей. В настоящее время они уволены и находятся под подпиской о невыезде. В отношении электриков возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Следствие окончено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Владимир Путин потребовал пресечь хищения света и газа в Дагестане

Стоит отметить, что регионы Северо-Кавказского федерального округа уже не первый год являются крупными должниками в сфере топливно-энергетического комплекса. Совокупный долг субъектов округа за электроэнергию к концу 2017 года превысил 22,8 млрд рублей. Доля Северной Осетии в структуре долга составляла 2,25 млрд рублей.

Читайте также: Медведев призвал жёстче бороться с энерговоровством на Северном Кавказе