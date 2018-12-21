Калуга, 21 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В калужской пригородной деревне Карачаево на земле, предназначенной для сельскохозяйственного производства, обнаружилось незаконное кладбище, а также каменная табличка, в которой предположительно находится урной с прахом. Об этом 20 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум гражданам в равных долях. В ходе осмотра места было установлено, что на участке проведены работы по бетонированию дорожек, возведен объект с указанием на нем информации о предоставлении похоронным агентством «Ангел» ритуальных услуг, а также осуществляется строительство объекта капитального строительства (со слов одного из собственников земельного участка — часовни).

Разрешения на открытие кладбища и возведение на данном земельном участке объектов капитального строительства калужской городской управой города не выдавалось. В связи с допущенными нарушениями управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги, по результатам проведенной внеплановой проверки гражданам было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства в срок до 4 июня 2019 года. Кроме того, согласно постановлениям управления Росреестра по Калужской области, собственники земельного участка привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению».

«В настоящее время проверка по факту незаконной организации общественного кладбища и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших продолжается», — сказала Искрина Леёхина.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сельского поселения «Поселок Дугна», а также вблизи деревень Вишняково, Троицкое и села Дупли Калужской области обнаружились незаконные кладбища, которые не состоят на учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество. В реестре муниципального имущества земельные участки под кладбищами также не значатся, их межевание не проводилось. Из-за отсутствия правообладателя в указанных местах захоронения нарушаются санитарные правила. Так, в нарушение СанПиН территории санитарно-защитной зоны мест захоронений не спланированы, отсутствуют урны для мусора, площадки для мусоросборников, усохшие венки и бытовой мусор складируются прямо на земле.

Напомним, ранее в лесах Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. Оказалось, что у муниципалитетов нет денег на открытие официальных захоронений для населения. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями.