Томск, 21 декабря, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Томской области ожидается аномально холодная погода.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз и солнце

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Томской области, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 — 27 декабря по региону минимальные температуры будут достигать — 35 °C. Местами прогнозируются сильные морозы до — 40 °C.

Спасатели просят жителей региона позаботиться о собственной безопасности — не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, теплее одеваться и отменить на время морозов дальние поездки и прогулки.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря в Томской области также было морозно. Столбики термометров местами опускались до — 48 °C