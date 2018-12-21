Ярославль, 21 декабря, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» назначен председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Duma.yar.ru Алексей Константинов

Напомним, депутат Госдумы Александр Грибов оставил этот пост после назначения на федеральную должность. Грибов стал заместителем генерального секретаря партии по идеологии.

Президиум Генсовета «Единой России» нашел ему временную замену. Вероятно, Константинов и станет главой реготделения партии после проведения областной конференции. Она пройдет в 2019 году.