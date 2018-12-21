Махачкала, 21 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Четыре авиакомпании уличили в нарушении закона о защите конкуренции. Фигурантами антимонопольного дела стали компании «НордСтар», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр», сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан.

(сс) albert22278 Самолет

Ведомство отвечает, что перевозчики устанавливали незаконные тарифы экономического класса на перелет по маршруут «Махачкала — Москва — Махачкала». При этом применяемые цены не были обоснованы экономическими, технологическими и иными обстоятельствами.

Антимонопольный орган полагает, что подобные действия привели «к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей». Рассмотрение дела назначено на 15 января 2019 года. Напомним, что данным компаниям принадлежит до 90,5% совокупной доли на рынке перевозок пассажиров на маршруте «Махачкала — Москва — Махачкала».

Читайте также: УФАС Дагестана: В дороговизне билетов виновны четыре авиакомпании

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все четыре вышеназванные авиакомпании попадали в поле зрения УФАС Дагестана и в октябре 2018 года. Им было вынесено предупреждение за нарушение закона о защите конкуренции.

Было установлено, что цены на авиабилеты для клиентов, получающих одинаковые услуги, различаются временем покупки билета и определением класса тарифа по таблице бронирования, а не зависимостью от затрат организации.