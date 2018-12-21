Москва, 21 декабря, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Всю неделю рубль был под давлением на фоне дешевой нефти. Однако сегодня, 21 декабря, оптимистичный сценарий восстановления возможен за счет слабого доллара США в мире и достижения критичных уровней сопротивления с технической точки зрения, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Так, рубль упал до отметки 68 к доллару и к 77,80 по евро. В данных ценовых диапазонах может активизироваться покупатель рубля с целью на уровни 67 по доллару и 77 по евро. С точки зрения новостного потока трейдеры будут учитывать новости ОПЕК, изменение количества работающих буровых установок в Америке, а также темпы роста ВВП США за третий квартал 2018 года», — пояснила эксперт.

Дополнительно стоит учитывать спекулятивный фактор — нефть упала к уровню 55 долларов за баррель Brent. Значит, сейчас может быть технический отбой вверх. Также, сегодня рублю будет помогать привлекательный для экспортеров номинальный курс доллара.

«На следующей неделе, 25 декабря экспортеры завершают расчеты с бюджетом по налогу на добычу полезных ископаемых. Выплаты составят в пределах 0,4−0,6 трлн рублей. Отметим, что этот фактор будет помогать рублю только до 25 декабря, так как в этот день валютные торги расчетами «сегодня» проводиться не будут из-за католического Рождества.

В качестве рисков дальнейшего падения рубля сохраняются ожидания возобновления Центробанком РФ валютных интервенций с середины января и санкционные риски», — пояснила Сальникова.

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