Ярославль, 21 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2019 году планируется построить шесть станций по сортировке мусора, которые позволят направлять часть коммунальных отходов на вторичную переработку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Строительство станции сортировки мусора

Три из шести станций будут стационарными и три — мобильными, их можно будет перевозить с места на место. Станции по сортировке отходов планируется разместить в Брейтовском, Первомайском, Пошехонском, Ростовском и Некрасовском муниципальных районах, где пока отходы захораниваются без отбора полезных фракций.

Сейчас сортировку проходят все отходы, поступающие из областного центра на полигон «Скоково». Завершается создание мусородробильного комплекса на территории полигона, а к лету следующего года в «Скоково» должна появиться установка по переработке фильтрата.

Планы по улучшению системы сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов обсудили в правительстве области на совещании с органами местного самоуправления. Также были подведены первые итоги работы единого оператора по обращению с ТКО.

Ярославская область стала одним из первых регионов по переходу на единого регоператора, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Процесс этот не был простым, но нам удалось отрегулировать работу во всех направлениях. Размер платы за новую коммунальную услугу по обращению с отходами остался на среднем уровне по стране. Одновременно с этим в регионе активно идет процесс создания новой инфраструктуры по обращению с отходами.

Сейчас региональный оператор ООО «Хартия» обслуживает 4400 контейнерных площадок и 12 300 контейнеров и бункеров, 5652 из которых установлены впервые. Закуплено 70 мусоровозов, отвечающих стандартам «Евро-4» и «Евро-5».

В рамках концессионного соглашения реализуется проект по модернизации полигона твердых коммунальных отходов под Угличем и созданию мусоросортировочного комплекса, — рассказал директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин.

По инициативе губернатора Дмитрия Миронова в регионе разработана концепция новой экологической политики. Одним из направлений этой политики стало внедрение системы раздельного сбора мусора. Оранжевыми контейнерами для сбора пластика, стекла, металла, картона к настоящему моменту оборудованы 262 контейнерные площадки.