Вашингтон, 21 декабря, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Решение о выводе войск из Сирии было принято президентом США Дональдом Трампом после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Турецкий солдат

Окружение президента США в основном не одобряет это решение. Против вывода американских войск из Сирии категорически выступил Джеймс Мэттис. Кроме него, против вывода войск выступали и Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, и Майк Помпео, госсекретарь США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис даже подал в отставку. В своем письме на имя президента США он написал следующее: «Потому что у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими … Я считаю, что для меня правильнее будет покинуть должность».

ИА REGNUM обратилось за комментарием к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву. Владимир Васильев сказал: «Что касается отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса, то слухи о ней появились еще несколько месяцев назад. А то, что министр выступил против решения президента США о выводе войск из Сирии, было последней каплей».

Эксперт также отметил: «Надо отдать должное Трампу, как человек из бизнеса он подходит к решению сирийской проблемы с точки зрения наименьших затрат. Вывод войск США из Сирии дает карт-бланш Турции. А это член НАТО. Что мешает потом уже на оккупированной турками территории Сирии создать несколько американских военных баз?

Кроме того, президент США неоднократно заявлял, что союзники Соединенных Штатов должны принимать большее участие в решении общих проблем в военной сфере. Теперь им в Сирии дается уникальный шанс проявить себя. Я имею в виду в первую очередь Великобританию и Францию. Легко им было выступать за спиной Вооруженных сил США. Таким образом, Дональд Трамп пытается вывести страну из созданной ранее манипулятивной схемы и сосредоточиться на решении национальных задач».