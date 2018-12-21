Москва, 21 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Москве в новогоднюю ночь будет идти снег, сообщил 21 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пичугин Сергей Иванович. Пушкинская площадь. 1947

«Новый год мы встретим точно со снегом… Хороший такой красивый снежный покров», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в ближайшие дни в столице ожидается до −10…−15 градусов ночью и до — 10 градусов днем. В настоящее время высота снежного покрова в Москве достигает 25 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, синоптики обещают жителям столицы России облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем столбики термометров покажут −7…−5 градусов, ночью до — 9. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. столба.

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