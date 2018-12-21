Сеул, 21 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Город Сеул второй год подряд держит лидирующие позиции по сумме дохода на душу населения, сообщает YTN. Согласно отчету Статистической службы Южной Кореи за 2017 год, у людей, проживающих в Сеуле, самый высокий доход на душу населения среди 16 провинций.

Сеул. Южная Корея

В 2016 году доход на душу населения в Сеуле равнялся 25,5 млн вон (~$ 22,7 тыс).

В 2015 году первое место занимал г. Ульсан, однако в 2016 году первенство было отдано Сеулу, за счет реструктуризации основных отраслей, таких как судостроение. Сейчас город Ульсан занимает второе место с показателем 19,1 млн вон (~$17 тыс).

Самый низкий показатель в 2017 году был в г. Чоннам — 5 млн вон (~$ 4,4 тыс).

Если посмотреть на статистику прошлого года, то в провинции Чхунчхон-Намдо доход на душу населения вырос на 6,7%, в Сеуле на 1,7%.

Среди провинций, самый высокий доход был в Кёнгидо — 434 трлн вон (~$ 387 млрд), в Сеуле 427 трлн вон (~$ 380,9 млрд).

Сеул — крупнейший город страны и её столица — расположен в центре провинции Кёнгидо, но не входит в неё, являясь городом с особым статусом.

Самый маленький показатель был на о. Чеджу — 19 трлн вон (~$16,9 млрд).