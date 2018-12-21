Москва, 21 декабря, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В России в основном новогодние корпоративы работодатели проводят в кафе или ресторанах. Так, каждая вторая компания (48%) устраивает празднование наступающего Нового года для сотрудников в ресторане. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Фомин Михаил Петрович. Новогодний праздник. 1960

Каждая пятая российская компания (20%) устраивает новогодний корпоратив в офисе. Поездку за город организует 3% работодателей.

Поведут сотрудников праздновать Новый год в боулинг, на квест или в баню 6% организаций. Традиции проведения новогодних корпоративов нет у 8%, об экономических трудностях заявили 6%, 9% затруднились ответить.

У 41% компаний бюджет на новогодний корпоратив по сравнению с 2017 годом не изменился. Увеличили финансирование праздника 20% организаций, урезали бюджет — 11% организаций.

Опрос проведен 1—20 декабря 2018 года в 180 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены менеджеры по персоналу и представители кадровых служб организаций. Размер выборки: 500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за год в России увеличилось число компаний, которые намерены выдать к Новому году премии своим сотрудникам. Если в 2017 году об этом говорили лишь 33% работодателей, то в 2018 году их число выросло до 45%.

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