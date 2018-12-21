Москва, 21 декабря, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Министру обороны США Джеймсу Мэттису надоела непоследовательная политика президента США Дональда Трампа, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он 21 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящей отставке главы Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Кадровая чехарда в администрации Трампа свидетельствует о том, что он просто не умеет работать с людьми, — сказал Мухин. — Он применяет модели, которые характерные для бизнеса. Вспомните его знаменитое «Вы уволены!» Он слабо воспринял тот порядок, который заведён в американской бюрократии, когда администрации работают полный срок. И тогда действительно можно говорить о каких-то трендах и моделях, с помощью которых можно выстраивать отношения».

Волюнтаристский подход Трампа к своим сотрудникам, как полагает Мухин, вызывает неоправданную текучку кадров и не позволяет давать какие-то прогнозы относительно того, что произойдёт в течение следующего года.

«Взбалмошность президента США уже явилась причиной того, что к нему перестали серьёзно относиться, — сказал политолог. — Как его партнёры, так и его оппоненты. Просто Мэттису надоело это метание из стороны в сторону, и, видимо, кончилось просто терпение у человека».

Напомним, как стало известно 21 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку к концу февраля 2019 года.

По некоторым сведениям, отставка Мэттиса связана с решением Трампа вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане.

Дональд Трамп также подтвердил информацию об отставке главы Пентагона.

«Генерал Мэттис очень помог мне заставить союзников и другие страны заплатить свою долю по военным обязательствам, — написал Трамп в Twitter. — Нового министра обороны я объявлю в скором времени. Я очень благодарю Джима за его службу».