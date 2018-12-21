Смоленск, 21 декабря, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Владимир Соваренко отправлен в отставку с должности главы города Смоленска решением депутатов горсовета 21 декабря. Представление об «удалении» Соваренко с должности ранее в горсовет направил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

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Сам Владимир Соваренко принял участие в сессии горсовета, на которой решался вопрос о его увольнении: перед процедурой голосования он выступил перед депутатами, заявив, что не согласен с основаниями, выраженными в представлении губернатора. Перед депутатами выступил и губернатор Алексей Островский, заявивший, в частности, что Соваренко «не состоялся как управленец». В итоге депутаты большинством голосов поддержали инициативу губернатора об отставке Соваренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Алексей Островский призвал Владимира Соваренко покинуть пост в связи с тем, что глава города не справляется со своими обязанностями. Соваренко с губернатором не согласился и отказался уходить в отставку. В начале декабря глава региона выступил с инициативой об удалении Соваренко в отставку, направив ее в горсовет. Сам мэр назвал инициативу губернатора «незаконной». При этом параллельно суд вынес несколько решений оштрафовать главу города, в 12 декабря стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении чиновников мэрии.

Владимир Соваренко был избран депутатами горсовета на пост главы Смоленска 9 декабря 2016 года. До этого он занимал должность председателя облизбиркома, а еще раньше — руководил департаментом региона по внутренней политике. Побороться за пост главы города Соваренко в свое время предложил губернатор Алексей Островский.

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