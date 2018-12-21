Москва, 21 декабря, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Российские ученые рассчитали параметры гиперзвукового спуска в атмосфере Марса десантного модуля «ЭкзоМарс-2020», сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

GooKingSword Марс

По его словам, специалисты провели анализ расчетных и экспериментальных данных и сделали прогноз аэродинамических характеристик модуля в условиях полета в атмосфере Марса. Главная цель работы — определить аэродинамические характеристики и распределить тепловой поток по поверхности модуля при сверхзвуковых скоростях для расчетов траектории спуска.

Читайте также: В России разработали макет десантного модуля для миссии по изучению Марса

Для этого в Институте были изготовлены весовая и тепловая модели модуля, после чего их испытали в аэродинамической трубе с разными числами Маха при разных углах атаки.

Напомним, «ЭкзоМарс-2020» — второй этап российско-европейской проекта. В ходе первого этапа ракетой-носителем «Протон-М» к Марсу был отправлен европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами на борту.

По словам главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, старт миссии на Марс назначен на июль 2020 года. Российский десантируемый модуль должен сесть на планету в марте 2021 года, с него съедет европейский марсоход.

Читайте также: Рогозин сообщил о скором старте экспедиции на Марс