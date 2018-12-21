Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 декабря, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Следственный комитет по Ярославской области начал проверку истории детей из деревни Чашницы в Ярославской области, к которым не приезжает школьный автобус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Елена Жукова Остановка в Чашницах

Проверка начата по многочисленным публикациям в СМИ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже больше года школьный автобус не заезжает в Чашницы, где живут двое школьников — дети Елены Жуковой. В бюджете нет денег на то, чтобы отремонтировать дорогу, без чего нельзя открыть маршрут школьного автобуса. Есть и судебное решение об этом, но оно не исполняется. После многочисленных публикаций в доме семьи Жуковых побывали следователи и начали свою проверку.

Речь может идти о халатности со стороны должностных лиц, неисполнении решения суда или нарушении закона о праве на образование.

Ситуацию с детьми в деревне Чашницы взяло на контроль и отделение партии «Единая Россия». На сайте Ярославского отделения партии сообщается, что секретарь Переславского отделения Светлана Трошина побывала у Елены Жуковой и предложила ей оформить документы на компенсацию расходов на доставку детей до школы и обратно на такси. Сама Елена Жукова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что Светлана Трошина действительно обещала перевести деньги на оплату такси, но пока этого не произошло.