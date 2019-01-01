Москва, 1 января, 2019, 07:22 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве подорожают. Данная информация опубликована правительством Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

Тариф на горячее водоснабжение в 2018 году составлял 188 рублей 53 копейки за кубический метр. Он увеличился на 1,7% и составил 191 рубля 73 копейки за кубический метр.

Тариф на питьевую воду в 2018 был 38 рублей 06 копеек за кубический метр. С 1 января 2019 года он увеличился на 1,7% и составил 38 рублей 70 копеек за кубический метр.

Тариф на водоотведение в 2018 году — 27 рублей 01 копейка за кубический метр. С 1 января 2019 года он вырос на 1,7% до 27 рублей 47 копеек за кубометр.

Тарифа на газ в 2018 году — 6 рублей 63 копейки за кубический метр. С 1 января 2019 года тариф подорожал на 11 копеек до 6 рублей 74 копеек.

Тариф на услугу отопления в 2018 году — 2279 рублей 95 копеек за гигакалорию. С 1 января 2019 года тариф увеличился на 1,7% и составил 2318 рублей 59 копеек за кубический метр.

Стоимость одного киловатт-часа с 1 января 2019 года возросла до 5,47 рубля вместо 5,38 рубля в 2018 году, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.