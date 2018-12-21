Сеул, 21 декабря, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В грунтовых водах в районе Йонсан, Сеул (Южная Корея), где расположена военная база армии США, был обнаружен бензол, канцероген 1 категории, который в 1170 раз превышал допустимый показатель, пишет The Hankyoreh.

Пробы воды

21 декабря администрация Сеула заявила, что в 27 из 62 колодцев грунтовых вод уровень загрязнения превышал допустимый показатель нормы.

Согласно опубликованным данным, в 16 колодцах в районе Ноксапён уровень бензола был выше допустимого в 1170 раз (17.557мг/л).

Бензол вызывает рак крови и отрицательно влияет на репродуктивную функцию, поэтому его классифициуют как канцероген 1 категории.

В районе военного объекта Camp Kim в 11 из 21 колодцах был обнаружен углеводород, концентрация которого была (439,2мг/л), что в 292 раза превышает допустимый показатель.

В 2008 году, когда только начались проверки качества воды, в этом районе показатель углеводорода был в 6578 раз больше допустимой нормы.

После того как в 2001 году впервые был обнаружен очаг в районе военной базы, проверка и очистка грунтовых вод проводится ежегодно.