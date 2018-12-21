Петропавловск-Камчатский, 21 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Из кратера самого северного из действующих вулканов на Камчатском полуострове — Шивелуча — второй раз за текущие сутки произошел мощный выброс пепла. Об этом сообщили 21 декабря в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

NASA Вулкан Шивелуч

Отмечается, что высота выброса пепла, зафиксированного в дневное время 21 декабря, составила около 6,3 километров. На текущий час невозможно установить направление движения пеплового облака, поскольку в районе вулкана наблюдается облачность, отметили в учреждении.

Следует отметить, что накануне из кратера Шивелуча столб пепла поднялся до высоты в 6,7 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября вулкан Эбеко, расположенный на севере острова Парамушир, входящего в состав островов Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту около 4,5 километров.

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