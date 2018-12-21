Ярославль, 21 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов покидает свой пост. Эту информацию он подтвердил корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Александр Скворцов

По словам Скворцова, увольнение происходит по соглашению сторон. Работать руководителем департамента он будет до конца декабря.

По данным источников ИА REGNUM, его место может занять начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Переславля-Залесского Артем Цымбалов. По другой версии Цымбалов может быть назначен главным архитектором Ярославля. Возвращение этой должности анонсировал новый мэр города Владимир Волков.

В мэрии Ярославля эту информацию пока не комментируют.