Курган, 21 декабря, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Курганской области 24,5 тысячи жителей оказались ограниченными в выезде за границу из-за долгов. Общая сумма их задолженности составляет почти 6,5 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Пятая часть должников не смогут покинуть пределы России из-за долгов по алиментам. Почти шесть тысяч человек не уедут из страны по причине задолженности по коммунальным услугам. Причём число невыездных должников за услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом увеличилось на две тысячи.

Приставы напоминают, что граждане могут оплатить долги без посещения отделов УФССП с помощью электронных платежных систем. О факте оплаты нужно обязательно уведомить судебного пристава для своевременной отмены ограничения в выезде.

Напомним, что численность населения Курганской области, по данным Росстата, составляет 845 537 человек. То есть из-за долгов за границу не смогут поехать 2,8% жителей Зауралья.