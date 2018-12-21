Позиции рубля остаются «хрупкими»
Москва, 21 декабря, 2018, 09:49 — ИА Регнум. За последние пять торговых сессий рубль значительно ослаб по отношению к мировым валютам. Потери против доллара США составили около 3,5%. Накануне стоимость американской валюты в моменте достигала отметки 68,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
Обвал на рынке нефти, провальный аукцион Минфина по размещению очередных траншей ОФЗ, нарастание геополитической напряженности — все факторы синергетически негативно воздействовали на российскую валюту.
«В последний торговый день уходящей недели вероятно некоторое коррекционное восстановление курса национальной валюты, но в среднесрочной перспективе позиции рубля остаются хрупкими. Превалирующий торговый диапазон сегодня, 21 декабря, в течение дня для доллара США: 67,90−69,00 руб., для евро: 77,30−79,00 руб.», — считает эксперт.
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