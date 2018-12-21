Москва, 21 декабря, 2018, 09:49 — ИА Регнум. За последние пять торговых сессий рубль значительно ослаб по отношению к мировым валютам. Потери против доллара США составили около 3,5%. Накануне стоимость американской валюты в моменте достигала отметки 68,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Обвал на рынке нефти, провальный аукцион Минфина по размещению очередных траншей ОФЗ, нарастание геополитической напряженности — все факторы синергетически негативно воздействовали на российскую валюту.

«В последний торговый день уходящей недели вероятно некоторое коррекционное восстановление курса национальной валюты, но в среднесрочной перспективе позиции рубля остаются хрупкими. Превалирующий торговый диапазон сегодня, 21 декабря, в течение дня для доллара США: 67,90−69,00 руб., для евро: 77,30−79,00 руб.», — считает эксперт.

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