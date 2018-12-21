Колпино, Санкт-Петербург, 21 декабря, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Случай вандализма с использованием нацистской символики произошел в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Надругательству подвергся обелиск малолетним жертвам концлагерей.

Вандал

Как сообщает региональное агентство «Оперативное прикрытие», 30-летний мужчина из аэрозольного баллончика намалевал свастику на обелиске на аллее Победителей в сквере «Героев-ижорцев».

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции рано утром 20 декабря. Известно, что ранее он не был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 декабря группа злоумышленников погасила вечный огонь на Марсовом поле в центре Петербурга. Здесь расположен мемориал жертвам событий 1917 года. Нарушителей разыскивает полиция.