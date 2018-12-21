Киев, 21 декабря, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Число граждан Украины, выезжающих за рубеж, вдвое превышает число иностранцев, въезжающих на территорию страны, заявили в государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), сообщила 20 декабря газета «2000».

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

71% пересечений границы приходится на выезжающих жителей Украины и 29% — на въезд иностранцев, рассказали в ГПСУ.

«В этом году границу пересекли 93 миллиона граждан и 19 миллионов транспортных средств. До конца года этот показатель может превысить 100 миллионов человек. Количество путешествующих украинцев на границе со Словакией увеличилось на 22%, а с Румынией — на 17%», — отметили представители Госпогранслужбы.

Напомним, ранее власти РФ приняли решение упростить процедуру получения гражданства для выходцев с Украины.

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По мнению украинских экспертов, это может ещё больше ускорить и без того стремительную эмиграцию населения с данной территории.

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