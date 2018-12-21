Черкесск, 21 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Оценка президентом России усилий органов власти Карачаево-Черкесии по развитию республики послужит новым стимулом для еще более активной работы. Такое мнение высказал глава региона Рашид Темрезов, комментируя слова Владимира Путина об успешной реализации проектов горнолыжных курортов, сказанные им 20 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Такая высокая оценка со стороны президента России Владимира Путина туристической отрасли Карачаево-Черкесии и республики в целом — серьезный стимул для дальнейшей работы на благо региона, его жителей и всей России», — цитирует Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».

Напомним, в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции журналистка из Карачаево-Черкесии пригласила президента РФ побывать на горнолыжных курортах республики. В ответ на это приглашение Владимир Путин пообещал приехать, когда найдет время в своем графике, и поздравил власти региона с успешным развитием проекта строительства ВТРК «Архыз». Он выразил уверенность, что «конкурентные преимущества республики будут развиваться и дальше».