Москва, 21 декабря, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Банком России с 21 декабря отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО АКБ «Руссобанк» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что в ходе проверок в банке выявлены нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Кроме того, «Руссобанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

По величине активов «Руссобанк» занимал 268-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банком России с 14 декабря аннулирована лицензия на осуществление банковских операций АО КБ «Рунэтбанк» (г. Москва). В кредитном учреждении будет назначен ликвидатор.

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