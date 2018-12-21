Эрбиль, Ирак, 21 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выразил озабоченность судьбой курдов в Сирии после ухода оттуда американских вооруженных сил, сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

Масуд Барзани

«События в Сирии, особенно судьба курдского народа, вызывают серьезные опасения. Сирийские курды серьезно пострадали в результате борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Барзани.

По мнению лидера курдов Ирака, борьба с террористами в Сирии далека от завершения, поэтому вывод американских войск преждевременен.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приказал вооруженным силам покинуть Сирию. Вывод войск займет до 100 дней.