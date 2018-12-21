Пекин, 21 декабря, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Китае зафиксировано резкое сокращение количества новых наркоманов в 2018 году в сравнении с показателями предыдущих трёх лет, сообщили на тематическом общенациональном собрании, которое прошло в провинции Хайань, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Китаец

Количество новых потребителей наркотических веществ в Китае в 2018 году сократилось на 63% в сравнении с 2015 годом, на 56% в сравнении с 2016 годом и на 43% по отношению к 2017 году. При этом доля подростковых преступлений на почве наркомании снизилась в 30 провинциях и муниципалитетах Китая.

Китайская национальная комиссия по контролю за оборотом наркотиков запустила цифровую платформу профилактики наркомании среди подростков в 2015 году. Таким образом, с примерно 68 млн учеников 170 тысяч начальных и средних школ по всему Китаю провели профилактическую работу о вреде наркотиков.

Отметим, что в 2018 году в Китае на 38% упало количество обнаруженных и уничтоженных нарколабораторий, а количество выявленных случаев незаконного оборота наркотиков — на 42%.