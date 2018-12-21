Москва, 21 декабря, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В Москве первый зимний месяц выдался снежным. Высота снежного покрова в столице выше нормы на 8−10 см. В выходные дни (22−23 декабря) сохранится снежная, но теплая погода, передают «Метеоновости».

Григорий Бобровский. Зима. Снег идет

В субботу, 22 декабря, в столице снег будет то усиливаться, то ослабевать. Высота снежного покрова в Москве увеличится на 10−15 см. Температура воздуха днем повысится до 0, +1 градуса.

В воскресенье, 23 декабря, снегопад продолжится. Ночью в столице будет подмораживать до — 5, — 7 градусов, а днем столбик термометра будет подниматься до +2 градусов.

Атмосферное давление с 21 декабря начнет понижаться и к воскресенью (23 декабря) упадет с 759 мм рт. ст. до 742−745 мм рт. ст.

Синоптики прогнозируют, что без снега на Новый год, как это было в прошлом году, никто не останется.

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Как сообщало ИА REGNUM сегодня, 21 декабря, синоптики обещают жителям столицы России облачную погоду, небольшой снег и гололедицу.

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