Вашингтон, 21 декабря, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил конгрессменов из Республиканской партии США за поддержку в палате представителей американского конгресса, в результате чего было одобрено выделение более $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Благодарю великих членов конгресса от республиканцев за ваши голоса, отданные в пользу выделения финансирования на пограничную безопасность и стену», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что в ходе голосования «энтузиазм ощущался больше, чем когда-либо прежде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В поддержку документа отдали голоса 217 конгрессменов, против были 185. Теперь проект закона должен рассмотреть Сенат США, в случае одобрения документ отправится на подпись главе государства Дональду Трампу.

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