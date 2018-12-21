Астана, 21 декабря, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Социальная сеть «Вконтакте» запустила в Казахстане экспериментальный мессенджер VK Me в виде специального приложения, сообщили в пресс-службе соцсети.

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Приложение мессенджера не будет привязано к странице в социальной сети. Сообщения можно отправлять контактам из телефонной книги и списка друзей в «Вконтакте».

Мессенджер будет доступен только части аудитории, так как проект запускается, как экспериментальный. Команда специалистов будет изучать обратную связь и дорабатывать приложение.

Отметим, в Казахстане социальной сетью «Вконтакте» пользуются 7,3 млн человек. Через мобильные устройства регулярно заходят 5,2 млн человек или 71% от общего числа участников.

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