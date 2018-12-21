Киев, 21 декабря, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Единая православная украинская церковь (ЕПУЦ) насчитывает 7 тыс. приходов, заявил глава этой религиозной организации Епифаний 20 декабря в эфире телеканала 1+1.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно семь тысяч парафий (приходов — ИА REGNUM ). Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь», — отметил он.

Епифаний также рассказал о механизме перехода религиозных общин из одной церкви в другую — верующие должны собраться и проголосовать за это решение, после чего обратиться к местному архиерею или светской власти.

Напомним, по официальным данным, в начале 2018 года раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «УАПЦ» суммарно насчитывали 5855 общин и 4333 служителя культа.

Отметим, 20 декабря 2018 года Верховная рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП изменить своё название. Эксперты связывают это событие с желанием раскольников присвоить название канонической церкви.

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