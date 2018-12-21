Лондон, 21 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. На фоне того как за прошедшие с референдума 2016 года 30 месяцев граждане Великобритании стали несколько по-иному относиться к Brexit, опасаясь, что он негативно скажется на экономике и рабочих местах страны, многие эксперты утверждают, что британские избиратели «разочаровались» в перспективе выхода из ЕС. Тем не менее есть все основания относиться к таким оценкам с изрядной долей осторожности, пишет Мэтью Гудвин в статье для британского аналитического центра Chatham House.

Brexit

Автор отмечает, что даже по мере того, как все больше вероятен выход Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения с Брюсселем, большинство британских избирателей не считает, что выход из блока будет сопряжен со значительными негативными последствиями. Так, по данным исследовательского центра Opinium Research, 70% опрошенных считает, что после Brexit состояние их финансов либо улучшится, либо останется неизменным. Такого же развития событий в экономике ожидают 53% респондентов.

Более того, даже несмотря на то что ряд британских избирателей стал более негативно относиться к экономическим последствиям выхода из ЕС, нельзя забывать, что не экономика лежала в основе кампании сторонников Brexit, а сильное желание вернуть национальный суверенитет и снизить уровень миграции.

Именно этим и объясняется незначительное изменение в убеждениях. Безусловно, немного больше избирателей стали негативно относиться к выходу, но по существу ничего не изменилось. Так, больше всего по-прежнему выйти из ЕС хотят сторонники Консервативной партии, которые готовы к Brexit на условиях, согласованных правительством. И в случае второго референдума семеро из десяти консервативных избирателей проголосуют за Brexit. Со своей стороны, сторонники Лейбористской партии по большей части считают Brexit ошибкой, поэтому они готовы остаться в рамках ЕС на условиях, заключенных правительством.

«Безусловно, в рамках референдума со столь близкими результатами любые изменения, даже незначительные, могут иметь решающее значение», — подчеркнул автор.

«Тем не менее если принять во внимание указанные тенденции, если Великобритания и проведет в конечном счете второй референдум, велика вероятность, что его исход будет определяться не «изменением убеждений», а вариациями в явке сторонников выхода из ЕС и сохранения в его составе», — добавил он.

Напомним, ранее британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд указала на возможность проведения второго референдума по Brexit. Очередной референдум по вопросу «развода» Лондона и Брюсселя может состояться, по ее словам, если в январе парламент страны не примет соглашение, подготовленное премьер-министром Терезой Мэй.