Москва, 21 декабря, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Московском зоопарке за 2018 год появились на свет более 800 детенышей. Это на 200 особей больше, чем в 2017 году, сообщается на портале мэра Москвы.

В зоопарке

Больше всего потомства появилось у птиц (341 птенец) и представителей класса млекопитающих (247 малышей). У рептилий появились 68 детенышей, а у рыб и амфибий — более 50.

Так, впервые за 15 лет в Московском зоопарке родилась редкая мартышка диана. Также на свет появились северный морской котик, калимантанские вараны, сычуаньский такин, дикдики Кирка и др. виды особей.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, рост показателей рождаемости свидетельствуют о том, что животные содержатся в хороших условиях, получают полноценный уход и питание.

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года, 31 декабря, Московский зоопарк подарит посетителям скидку на входной билет. Скидку получат и взрослые, и дети.

Все пришедшие в столичный зоопарк в последний день уходящего года с 09:00 до 15:00 смогут получить скидку 40%.

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