Москва, 21 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. За прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Так, за указанный период 22 летательных аппарата иностранных государств вели разведку вдоль российских границ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ было замечено 15 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.

Всего в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили у границ России порядка трех тысяч иностранных боевых самолетов.

Читайте подробнее: За год у границ РФ обнаружили 3 тыс. иностранных боевых самолетов — ВКС