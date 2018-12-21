Москва, 21 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря в Тверском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство Следственного департамента МВД о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в создании на территории России преступного сообщества. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

Отмечается, что следствие просит суд санкционировать арест Браудера на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ. Полицейские обвиняют британского финансиста в том, что он и его подручные в течение десятка лет с 1997 года совершали экономические преступления на территории России, в результате чего из страны были выведены сотни миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Генпрокуратура РФ возбудила уголовное производство по факту создания финансистом Уильямом Браудером в России преступного сообщества. Группировка была организована в 1997 году и действует до сих пор.

Читайте также: Генпрокуратура пообещала «сюрпризы» в разоблачении Браудера