Журналисты издания «Страна.ua» обратили внимание на усиление охраны президента Украины Владимира Зеленского. Накануне, 11 мая, украинский лидер принимал участие в форуме «Украина 30», который проходил в Киеве в конгрессно-выставочном центре «Парковый».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты насчитали более двадцати бойцов управления государственной охраны Украины, обеспечивавших безопасность украинского президента на мероприятии. Кроме того, сотрудников государственной охраны заметили и снаружи — вокруг центра «Паркового».

"И это не считая как минимум семи личных бодигардов президента из его ближнего круга охраны. А позади колонны шли два снайпера в соответствующей амуниции и с винтовками в чехлах», — уточнили журналисты издания «Страна.ua».

Представители украинского средства массовой информации также отметили, что в последний раз усиленную охрану у президента Украины наблюдали осенью 2020 года в день выборов (региональные выборы, которые состоялись 25 октября).

«Тогда на избирательный участок он приехал с супругой Еленой и толпой личных телохранителей», — сообщили журналисты издания.

Телохранитель

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua» в комментариях под соответствующей новостью. Многие предположили, что Владимир Зеленский боится украинского народа.

«Надо же дойти до того, чтобы настолько бояться своего народа. Даже П. А. Порошенко не позволял себе такой охраны. Боязнь за свою жизнь — это закономерный инстинкт самосохранения диктатора, который объявил войну своему собственному народу. Но мы же знаем из истории, чем закончили все диктаторы», — написал Александр М.

«Выполняет предвыборные обещания: создал 22 рабочих места», — не без иронии добавил Aleks V.

«А как же езда на велосипеде?» — спросила Людмила П.

«От кого охраняемся, товарищ?» — спрашивает Василь П.

«Скоро придётся начать носить коричневые костюмы. Чтоб не видно было уровня тревоги», — иронизирует Оксана К.

«Дайте Вовке бронированный памперс!» — шутит Аделаида С.

«Доруководился, боится народа в собственной стране. Не зря говорят — от любви до ненависти — один шаг», — пишет Лариса А.

«Значит, боится всё больше. Его явно запугало его окружение. Вы посмотрите, как он в последнее время выглядит, хуже Пети (Петра Порошенко. — М. Р.) в конце каденции», — добавила Светлана Г.

«И всё это оплачивает обнищавший украинский народ. Кого же ты так боишься, наш «ненаглядный» президент? Или чует кошка, чье сало съела?» — задается вопросом Лидия В.

«В стране, где Зеленский узурпировал власть и превратил Украину в неправовое государство, где растоптана конституция и больше не[т]… верховенства права, где правоохранительные органы вместо борьбы с преступностью занимаются преследованием и гонением инакомыслящих, где правит анархия и праворадикализм — [там] никто не может чувствовать себя в безопасности, даже сам президент», — пишет Александр М.

Ccu.gov.ua Конституционный суд Украины

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«И кому он нужен?! Никому! Его стрелять не будут! А если обком прикажет, то он просто исчезнет, и всё! Но боится!» — отметила Елена С.

«Чувствует, как сильно его народ любит», — иронизирует Борис П.

«Еще надо танк и ракетный комплекс», — добавил Александр Л.

«Чем больше сделано «добрых дел», тем сильнее желание у людей отблагодарить «добрых дел мастера». Соответственно, пе**ак у добродея подгорает», — отметила Андрей П.

«И кто говорит, что он не понимает, как к нему относится народ? Всё понимает. Но не останавливается. А напрасно», — написал Глеб Я.

«Этот обещал на велосипеде ездить», — не без иронии подытожила Надя К.

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