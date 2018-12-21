Москва, 21 декабря, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Партнерские отношения между Россией и Китаем способствуют укреплению мира и поддержанию глобального баланса, заявил замглавы МИД КНР Кун Сюанью на встрече с директором департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексеем Овчинниковым.

Mil.ru Флаги России и Китая

По его словам, продуктивное сотрудничество между странами благоприятно сказывается на глобальном и региональном равновесии, а также обеспечивает стабильность в мире. Китайский дипломат подчеркнул, что между Россией и Китаем сформировался консенсус, позволяющий развивать стратегическое сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что позитивно оценивает партнерство РФ и Китая.