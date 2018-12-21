Брюссель, 21 декабря, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Выход американцев из Сирии — подарок президенту России Владимиру Путину на Рождество, заявил Ги Верхофстадт, глава либеральной фракции в Европейском парламенте, в Twitter.

U.S. Air Force Флаг США

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Верхофстадт написал:

«Путин будет счастлив по итогам 2018 года. Европа бесконечно отвлекается на близорукий Brexit и усиление популистских правых, поощряемых Кремлем. Трамп пришел с подарком к Рождеству в Сирию».

Европейский депутат отметил, что в следующем году ЕС следует ожидать новых «вызовов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя решение Трампа по выводу контингента из Сирии, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл заявил, что глава государства кладет подарок в «рождественский носок» Путину.