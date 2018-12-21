Берн, 21 декабря, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Вывод американского военного контингента из Сирии, объявленный президентом США Дональдом Трампом, может сделать ситуацию на Ближнем Востоке непредсказуемой и опасной, заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ив Даккор в эфире телеканала RTS.

Американские солдаты

Он подчеркнул, что министерство обороны США, в частности генштаб, не одобряет этой инициативы американского президента. По словам Даккора, вывод американских войск повлечет за собой большой риск эскалации ситуации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ была удивлена инициативе Трампа по выводу войск из Сирии. По его словам, победа над террористами не является окончательной, и выход американских войск может повлечь за собой усиление террористов.

Ранее из-за несогласия с позицией Трампа по выводу войск из Сирии в США подал в отставку глава ПентагонаДжеймс Мэттис.