Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину предстоит ещё месяц в СИЗО ожидать рассмотрения своей апелляционной жалобы. Новый адвокат осужденного на 13 лет строгого режима чиновника попросил время на ознакомление с документами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Premier.gov Александр Хорошавин

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По данным сахалинского АСТВ, рассмотрение апелляции будет продолжено 22 января 2019 года.

Постоянный адвокат Хорошавина Ольга Артюхова находится на больничном. Замещать её будет защитник Евгений Балабас.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин и его подчиненные Сергей Карепкин и Андрей Икрамов, занимавшие высокие посты в правительстве Сахалинской области, были арестованы весной 2015 года в связи с многочисленными коррупционными преступлениями. Хорошавин в итоге был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу, длительные сроки и штрафы получили и его соучастники. Однако защита с приговором не согласна и заявила о намерении идти до конца.