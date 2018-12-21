Прага, 21 декабря, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Не менее пяти горняков погибли при взрыве метана на угольной шахте CSM в Чехии, сообщает газета Lidové Noviny.

В шахте

Сообщается, что погибшие являлись гражданами Польши. Еще восемь польских шахтеров в настоящее время считаются пропавшими без вести. Десять пострадавших были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, из них трое было с ожогами.

По данным газеты, взрыв произошел в шахте на глубине 800 метров, в результате чего обрушилась часть конструкций шахты. Спасательные службы работают на месте происшествия, разбирают завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Шахта принадлежит компании OKD, которая является собственностью госпредприятия Prisko.