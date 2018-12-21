Казань, 21 декабря, 2018, 03:31 — ИА Регнум. С компанией — генподрядчиком второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области, принадлежащей депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, будет заключено мировое соглашение. Налоговая служба, требовавшая банкротства ООО «ПСО «Казань», согласилась на перемирие, а утвердить условия мирового соглашения Арбитражный суд Татарии должен 24 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство?

На заседании 20 декабря 2018 года, где должны были рассмотреть обоснованность претензий УФНС России по РТ, требовавшего признать ООО несостоятельным, было заявлено ходатайство ответчика о мировом соглашении, которое было поддержано истцом. Помимо этого, налоговая служба попросила уменьшить сумму претензий на почти 70 млн рублей, которые на сегодня выплачены, а подрядчик заявил ходатайство о снятии обременения в виде инкассового поручения с его счетов. Само мировое соглашение по делу должны утвердить 24 декабря 2018 года, а в случае, если его условия в оговоренный срок не будут выполнены, то истец может повторно заявить банкротные претензии.

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Напомним, банкротства крупнейшего подрядчика Поволжья, работавшего на стройках Универсиады-2013 в Казани, при возведении стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018 в Самарской области и Мордовии, налоговая служба потребовала 20 ноября 2018 года, выставив задолженность свыше 1,959 млрд рублей. Недочёты стали основанием для оставления иска без движения, но они были устранены в срок и дело приняли к производству. В комментариях СМИ представители компании-ответчика ранее анонсировали планы по заключению мирового соглашения, не доводя ситуацию до ввода наблюдения.

Данный судебный спор привлёк внимание общественности ещё и потому, что ООО «ПСО «Казань» является генеральным подрядчиком крупного проекта, реализуемого государственной корпорацией «Роскосмос». До конца 2022 года общество должно построить второй стартовый комплекс для пуска ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара-А5» на космодроме «Восточный» в Приамурье. Соответствующий контракт с компанией на сумму 38,7 млрд рублей был подписан «дочкой» госкорпорации ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» осенью 2018 года.

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