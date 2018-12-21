Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Соединенным Штатам снять ограничения на выдачу виз дипломатам, прибывающим на заседания ООН, сообщает пресс-служба постоянно представительства России во всемирной организации.

Флаг США

Сообщается, что помимо этой резолюции генассамблея приняла резолюцию о неприкосновенности дипсобственности. Как отмечают российские дипломаты, Генассамблея ООН выразила свое отношение к беззаконию, которое творят Соединенные Штаты по отношению к имуществу и сотрудникам российских дипведомств на территории страны.

Отмечается, что Россия направила в ООН всю информацию о нарушениях со стороны США, в том числе и об инцидентах с блокировкой офисов и проведением «инспекций» в зданиях дипмиссии.

Дипломаты подчеркивают, что резолюция содержит в себе требования к США прекратить незаконные действия в адрес российских дипломатических миссий на территории США и конкретно — в Нью-Йорке.