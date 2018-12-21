Каракас, 21 декабря, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Колумбийской дипломат Хуан Карлос Перес Вильямисар располагает 48 часами, чтобы покинуть Венесуэлу, сообщило венесуэльское внешнеполитическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Отмечается, что решение о высылке Вильямисар принято венесуэльским правительством в качестве зеркального ответа Боготе на высылку дипломата Боливарианской республики Карлоса Мануэля Пино Гарсия.

«Этот человек, находясь на венесуэльской территории, выполнял консульские функции, не имея соответствующей аккредитации МИД Венесуэлы, что открыто нарушает международные конвенции, которые регулируют этот вопрос», — сообщили в МИД Венесуэлы.

Каракас напомнил Боготе, что колумбийцам следует придерживаться международных конвенций, которые были ими добровольно подписаны. Прежде всего это касается персонала дипмиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках венесуэльско-колумбийского обострения Колумбийские власти выслали из страны Пино Гарсию, который не сможет въехать в Колумбию еще десять лет. Перед этим его задержали, так как у него не было дипломатического иммунитета.