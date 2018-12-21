Вашингтон, 21 декабря, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Американское руководство может в ближайшее время вывести часть войск из Афганистана — вслед за уходом из Сирии, со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

По мнению одного из экспертов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять такое решение по Афганистану: буквально в январе стоит ожидать вывода части американского контингента.

Отметим, что, по оценке издания, в Афганистане сейчас присутствуют порядка 14 тысяч служащих американских ВС.

Напомним, Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в связи с разгромом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что Трамп с начала своего президентства говорил о возможном выводе американцев из Афганистана. Также он заявлял, что Штаты зря кормят Пакистан, не подавляющий, а напротив, поощряющий терроризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Дженифер Кафарелла, эксперт американского аналитического центра по изучению войны, заявила о выходе США из Сирии как о прецеденте, после которого Штаты могут вывести военных и из Ирака, и из Афганистана.