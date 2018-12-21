Виртуальная реальность в России, своя собственная — у США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- МВФ заставил Киев отказаться от ввода новых налоговых льгот;
- Эфиопия планирует вступить в Африканскую зону свободной торговли;
- Турция против санкций США;
- У Генпрокуратуры РФ нет претензий к частной военной компании Вагнера;
- В 2019 году «Сбербанк» откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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