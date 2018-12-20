Париж, 21 декабря, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Порядка трех тысяч человек получили травмы в ходе акций протеста так называемых жилетов во Франции, передает BFMTV.

Оноре Домье. Восстание. 1848

По данным французского министерства внутренних дел, число пострадавших во время протестов превысило 2 890 человек, причем 1098 из них — представители правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе акций протеста во Франции уже погибли девять человек. 20 декабря один из протестующих попал под колеса грузового автомобиля, когда участники акции перегородили дорогу.