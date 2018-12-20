Ижевск, 21 декабря, 2018, 01:39 — ИА Регнум. В Удмуртии утвержден единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 1 января размер платы составит 98,48 рублей жителей многоквартирных домов и 95,2 для жителей в индивидуальных домах, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В состав тарифа включены: расходы на сбор и транспортирование ТКО, которые будут осуществлять четыре перевозчика по договорам; расходы на захоронение отходов, исходя из тарифов, установленных для пяти полигонов; административные расходы регионального оператора.

Председатель правительства республики Ярослав Семенов отметил, что для утилизации и захоронения отходов планируется использовать не включенные в государственный реестр полигоны, согласно принятому Госдумой РФ закону.

«В Удмуртии это полигоны в Глазове, Сарапуле и Воткинске. Мы планируем направить письмо в Минприроды России с просьбой о разрешении использования этих площадок», — сказал премьер-министр и добавил, что внесение этих площадок в территориальную схему обращения с ТКО позволит пересмотреть тариф в сторону уменьшения.

Напомним, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. Приступить к работе оператор должен с 1 января 2019 года. Соглашение заключается сроком на 10 лет.

ООО «Спецавтохозяйство» на 100% принадлежит ООО «Чистый город», основным собственником которого является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов. Курировать работу регионального оператора по обращению с ТКО будет экс-министр ЖКХ, энергетики и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин, который стал директором ООО «Спецавтохозяйство». Должность главы ведомства он покинул в ноябре 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, в сентябре 2018 года между Минприроды УР и ООО «Большая тройка» был заключен государственный контракт на разработку автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе ТКО, в Удмуртской Республике». Электронной моделью рассчитан объем капитальных вложений, необходимых для модернизации инфраструктуры обращения с отходами, определена потребность в мощностях по обработке и захоронению отходов. Для снижения затрат на транспортировку отходов предполагается создание на территории республики сети мусороперегрузочных станций.